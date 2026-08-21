Midas Rockaway Market Neutral מחיר היום

מחיר Midas Rockaway Market Neutral (MROX) בזמן אמת היום הוא $ 1.14, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MROX ל USD הוא $ 1.14 לכל MROX.

Midas Rockaway Market Neutral כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,689,093, עם היצע במחזור של 5.86M MROX. ב‑24 השעות האחרונות, MROX סחר בין $ 1.14 (נמוך) ל $ 1.14 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.14, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.14.

ביצועים לטווח קצר, MROX נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +0.14% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Midas Rockaway Market Neutral (MROX) מידע שוק

שווי שוק $ 6.69M$ 6.69M $ 6.69M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.69M$ 6.69M $ 6.69M אספקת מחזור 5.86M 5.86M 5.86M אספקה כוללת 5,857,700.376617643 5,857,700.376617643 5,857,700.376617643

שווי השוק הנוכחי של Midas Rockaway Market Neutral הוא $ 6.69M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של MROX הוא 5.86M, עם היצע כולל של 5857700.376617643. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.69M.