Midas Re7 Ethereum מחיר היום

מחיר Midas Re7 Ethereum (MRE7ETH) בזמן אמת היום הוא $ 2,416.61, עם שינוי של 5.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MRE7ETH ל USD הוא $ 2,416.61 לכל MRE7ETH.

Midas Re7 Ethereum כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,578,279, עם היצע במחזור של 4.79K MRE7ETH. ב‑24 השעות האחרונות, MRE7ETH סחר בין $ 2,273.82 (נמוך) ל $ 2,481.34 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2,481.34, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1,841.53.

ביצועים לטווח קצר, MRE7ETH נע ב -0.34% בשעה האחרונה ו +27.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Midas Re7 Ethereum (MRE7ETH) מידע שוק

שווי שוק $ 11.58M$ 11.58M $ 11.58M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.58M$ 11.58M $ 11.58M אספקת מחזור 4.79K 4.79K 4.79K אספקה כוללת 4,791.120229835018 4,791.120229835018 4,791.120229835018

שווי השוק הנוכחי של Midas Re7 Ethereum הוא $ 11.58M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של MRE7ETH הוא 4.79K, עם היצע כולל של 4791.120229835018. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.58M.