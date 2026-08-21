Midas mRe7BTC מחיר היום

מחיר Midas mRe7BTC (MRE7BTC) בזמן אמת היום הוא $ 77,629, עם שינוי של 8.50% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MRE7BTC ל USD הוא $ 77,629 לכל MRE7BTC.

Midas mRe7BTC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 754,091, עם היצע במחזור של 9.71 MRE7BTC. ב‑24 השעות האחרונות, MRE7BTC סחר בין $ 70,601 (נמוך) ל $ 78,994 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 109,758, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 60,459.

ביצועים לטווח קצר, MRE7BTC נע ב +0.33% בשעה האחרונה ו +24.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Midas mRe7BTC (MRE7BTC) מידע שוק

שווי שוק $ 754.09K$ 754.09K $ 754.09K נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 754.09K$ 754.09K $ 754.09K אספקת מחזור 9.71 9.71 9.71 אספקה כוללת 9.714017715970947 9.714017715970947 9.714017715970947

שווי השוק הנוכחי של Midas mRe7BTC הוא $ 754.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של MRE7BTC הוא 9.71, עם היצע כולל של 9.714017715970947. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 754.09K.