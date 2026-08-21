Midas M1 USD Market Neutral מחיר היום

מחיר Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD) בזמן אמת היום הוא $ 1.024, עם שינוי של 0.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MM1-USD ל USD הוא $ 1.024 לכל MM1-USD.

Midas M1 USD Market Neutral כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 26,209,269, עם היצע במחזור של 25.61M MM1-USD. ב‑24 השעות האחרונות, MM1-USD סחר בין $ 1.023 (נמוך) ל $ 1.024 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.024, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.018.

ביצועים לטווח קצר, MM1-USD נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +0.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Midas M1 USD Market Neutral (MM1-USD) מידע שוק

שווי שוק $ 26.21M$ 26.21M $ 26.21M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.21M$ 26.21M $ 26.21M אספקת מחזור 25.61M 25.61M 25.61M אספקה כוללת 25,607,061.40859359 25,607,061.40859359 25,607,061.40859359

שווי השוק הנוכחי של Midas M1 USD Market Neutral הוא $ 26.21M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של MM1-USD הוא 25.61M, עם היצע כולל של 25607061.40859359. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.21M.