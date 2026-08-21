Midas Fasanara Global Open מחיר היום

מחיר Midas Fasanara Global Open (MGLO) בזמן אמת היום הוא $ 1.0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MGLO ל USD הוא $ 1.0 לכל MGLO.

Midas Fasanara Global Open כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 40,282,613, עם היצע במחזור של 40.28M MGLO. ב‑24 השעות האחרונות, MGLO סחר בין $ 1.0 (נמוך) ל $ 1.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.0.

ביצועים לטווח קצר, MGLO נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Midas Fasanara Global Open (MGLO) מידע שוק

שווי שוק $ 40.28M$ 40.28M $ 40.28M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.28M$ 40.28M $ 40.28M אספקת מחזור 40.28M 40.28M 40.28M אספקה כוללת 40,282,613.40699026 40,282,613.40699026 40,282,613.40699026

שווי השוק הנוכחי של Midas Fasanara Global Open הוא $ 40.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של MGLO הוא 40.28M, עם היצע כולל של 40282613.40699026. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.28M.