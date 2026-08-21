Midas Fasanara Global מחיר היום

מחיר Midas Fasanara Global (MGLOBAL) בזמן אמת היום הוא $ 1.017, עם שינוי של 0.53% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MGLOBAL ל USD הוא $ 1.017 לכל MGLOBAL.

Midas Fasanara Global כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 68,968,557, עם היצע במחזור של 67.84M MGLOBAL. ב‑24 השעות האחרונות, MGLOBAL סחר בין $ 1.011 (נמוך) ל $ 1.017 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.017, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.006.

ביצועים לטווח קצר, MGLOBAL נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +0.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Midas Fasanara Global (MGLOBAL) מידע שוק

שווי שוק $ 68.97M$ 68.97M $ 68.97M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 68.97M$ 68.97M $ 68.97M אספקת מחזור 67.84M 67.84M 67.84M אספקה כוללת 67,839,297.9044111 67,839,297.9044111 67,839,297.9044111

שווי השוק הנוכחי של Midas Fasanara Global הוא $ 68.97M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של MGLOBAL הוא 67.84M, עם היצע כולל של 67839297.9044111. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 68.97M.