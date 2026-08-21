MicroStrategy Incorporated ST0x מחיר היום

מחיר MicroStrategy Incorporated ST0x (WTMSTR) בזמן אמת היום הוא $ 123.13, עם שינוי של 8.32% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WTMSTR ל USD הוא $ 123.13 לכל WTMSTR.

MicroStrategy Incorporated ST0x כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 31,077, עם היצע במחזור של 252.38 WTMSTR. ב‑24 השעות האחרונות, WTMSTR סחר בין $ 109.21 (נמוך) ל $ 125.27 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 233.29, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 81.59.

ביצועים לטווח קצר, WTMSTR נע ב +0.29% בשעה האחרונה ו +27.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 14.34K.

MicroStrategy Incorporated ST0x (WTMSTR) מידע שוק

שווי שוק $ 31.08K$ 31.08K $ 31.08K נפח (24 שעות) $ 14.34K$ 14.34K $ 14.34K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.08K$ 31.08K $ 31.08K אספקת מחזור 252.38 252.38 252.38 אספקה כוללת 252.3825297314151 252.3825297314151 252.3825297314151

שווי השוק הנוכחי של MicroStrategy Incorporated ST0x הוא $ 31.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 14.34K. ההיצע במחזור של WTMSTR הוא 252.38, עם היצע כולל של 252.3825297314151. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.08K.