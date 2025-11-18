microcap מחיר היום

מחיר microcap (MICROCAP) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000551, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MICROCAP ל USD הוא $ 0.00000551 לכל MICROCAP.

microcap כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,511.8, עם היצע במחזור של 999.60M MICROCAP. ב‑24 השעות האחרונות, MICROCAP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00028495, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0000054.

ביצועים לטווח קצר, MICROCAP נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

microcap (MICROCAP) מידע שוק

שווי שוק $ 5.51K$ 5.51K $ 5.51K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.51K$ 5.51K $ 5.51K אספקת מחזור 999.60M 999.60M 999.60M אספקה כוללת 999,598,469.326438 999,598,469.326438 999,598,469.326438

