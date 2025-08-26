עוד על MIAO

$0.00118659
-4.50%1D
MIAOCoin (MIAO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:41:54 (UTC+8)

MIAOCoin (MIAO) מידע על מחיר (USD)

$ 0.00115981
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.00115981
$ 0.0013121
$ 0.01560977
$ 0.00115981
+2.05%

-4.52%

-5.24%

-5.24%

MIAOCoin (MIAO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00118659. במהלך 24 השעות האחרונות, MIAO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00115981 לבין שיא של $ 0.0013121, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MIAOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01560977, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00115981.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MIAO השתנה ב +2.05% במהלך השעה האחרונה, -4.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MIAOCoin (MIAO) מידע שוק

$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M

--
----

$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MIAOCoin הוא $ 1.19M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MIAO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.19M.

MIAOCoin (MIAO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של MIAOCoinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMIAOCoin ל USDהיה . $ -0.0000297438.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMIAOCoin ל USDהיה $ -0.0002307489.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MIAOCoinל USDהיה $ -0.0006015882569379185.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.52%
30 ימים$ -0.0000297438-2.50%
60 ימים$ -0.0002307489-19.44%
90 ימים$ -0.0006015882569379185-33.64%

מה זהMIAOCoin (MIAO)

Miao is the first memecoin with animal sounds as IP. Miao ai is a blockchain-based artificial intelligence game token launch platform dedicated to building an efficient, fast and intelligent artificial intelligence game ecosystem. It adheres to the "meow philosophy" and aims to accelerate every token transaction. Its cute brand image allows users to experience the technological charm of encrypted artificial intelligence MEME in a fun and easy way.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

MIAOCoin (MIAO) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

MIAOCoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MIAOCoin (MIAO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MIAOCoin (MIAO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MIAOCoin.

בדוק את MIAOCoin תחזית המחיר עכשיו‏!

MIAO למטבעות מקומיים

MIAOCoin (MIAO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MIAOCoin (MIAO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MIAO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על MIAOCoin (MIAO)

כמה שווה MIAOCoin (MIAO) היום?
החי MIAOהמחיר ב USD הוא 0.00118659 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MIAO ל USD?
המחיר הנוכחי של MIAO ל USD הוא $ 0.00118659. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MIAOCoin?
שווי השוק של MIAO הוא $ 1.19M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MIAO?
ההיצע במחזור של MIAO הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MIAO?
‏‏MIAO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01560977 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MIAO?
MIAO ‏‏רשם מחירATL של 0.00115981 USD.
מהו נפח המסחר של MIAO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MIAO הוא -- USD.
האם MIAO יעלה השנה?
MIAO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MIAO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:41:54 (UTC+8)

כתב ויתור

