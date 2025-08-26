MIAOCoin (MIAO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00115981 $ 0.00115981 $ 0.00115981 24 שעות נמוך $ 0.0013121 $ 0.0013121 $ 0.0013121 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00115981$ 0.00115981 $ 0.00115981 גבוה 24 שעות $ 0.0013121$ 0.0013121 $ 0.0013121 שיא כל הזמנים $ 0.01560977$ 0.01560977 $ 0.01560977 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00115981$ 0.00115981 $ 0.00115981 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.05% שינוי מחיר (1D) -4.52% שינוי מחיר (7D) -5.24% שינוי מחיר (7D) -5.24%

MIAOCoin (MIAO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00118659. במהלך 24 השעות האחרונות, MIAO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00115981 לבין שיא של $ 0.0013121, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MIAOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01560977, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00115981.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MIAO השתנה ב +2.05% במהלך השעה האחרונה, -4.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MIAOCoin (MIAO) מידע שוק

שווי שוק $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MIAOCoin הוא $ 1.19M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MIAO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.19M.