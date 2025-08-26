Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -5.17% שינוי מחיר (7D) +1.74%

Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MIPRAMI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MIPRAMIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MIPRAMI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) מידע שוק

שווי שוק $ 51.28K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 51.28K אספקת מחזור 420.69B אספקה כוללת 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mi Prami Le Kibro הוא $ 51.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MIPRAMI הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.28K.