Mi Prami Le Kibro סֵמֶל

Mi Prami Le Kibro מחיר (MIPRAMI)

לא רשום

1 MIPRAMI ל USDמחיר חי:

--
----
-5.10%1D
USD
Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:57:35 (UTC+8)

Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-5.17%

+1.74%

+1.74%

Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MIPRAMI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MIPRAMIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MIPRAMI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) מידע שוק

$ 51.28K
$ 51.28K$ 51.28K

--
----

$ 51.28K
$ 51.28K$ 51.28K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mi Prami Le Kibro הוא $ 51.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MIPRAMI הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.28K.

Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Mi Prami Le Kibroל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMi Prami Le Kibro ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMi Prami Le Kibro ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Mi Prami Le Kibroל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.17%
30 ימים$ 0+46.66%
60 ימים$ 0+56.04%
90 ימים$ 0--

מה זהMi Prami Le Kibro (MIPRAMI)

What is miprami The meme coin deployed on Ethereum, born from Vitalik’s “I love cyber internet” moment. Created for love, powered by cult vibes, fueled by internet culture, and embraced by the crypto community for the fun of it. What is lojban? Lojban is a constructed language designed for precise communication, logical structure, and lack of ambiguity. Lojban is often used for experiments in linguistics, artificial intelligence, and even philosophical discussions about the nature of language and thought. While not widely spoken, it has an active online community.

Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) משאב

האתר הרשמי

Mi Prami Le Kibroתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mi Prami Le Kibro.

בדוק את Mi Prami Le Kibro תחזית המחיר עכשיו‏!

MIPRAMI למטבעות מקומיים

Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MIPRAMI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI)

כמה שווה Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) היום?
החי MIPRAMIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MIPRAMI ל USD?
המחיר הנוכחי של MIPRAMI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Mi Prami Le Kibro?
שווי השוק של MIPRAMI הוא $ 51.28K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MIPRAMI?
ההיצע במחזור של MIPRAMI הוא 420.69B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MIPRAMI?
‏‏MIPRAMI השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MIPRAMI?
MIPRAMI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MIPRAMI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MIPRAMI הוא -- USD.
האם MIPRAMI יעלה השנה?
MIPRAMI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MIPRAMI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:57:35 (UTC+8)

