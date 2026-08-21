Mexican Peso מחיר היום

מחיר Mexican Peso (WMXN) בזמן אמת היום הוא $ 0.058385, עם שינוי של 0.36% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WMXN ל USD הוא $ 0.058385 לכל WMXN.

Mexican Peso כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 56,563, עם היצע במחזור של 968.79K WMXN. ב‑24 השעות האחרונות, WMXN סחר בין $ 0.058171 (נמוך) ל $ 0.058584 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.099447, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.05439.

ביצועים לטווח קצר, WMXN נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו +0.69% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 279.80.

Mexican Peso (WMXN) מידע שוק

שווי שוק $ 56.56K$ 56.56K $ 56.56K נפח (24 שעות) $ 279.80$ 279.80 $ 279.80 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 56.56K$ 56.56K $ 56.56K אספקת מחזור 968.79K 968.79K 968.79K אספקה כוללת 968,788.6930900001 968,788.6930900001 968,788.6930900001

שווי השוק הנוכחי של Mexican Peso הוא $ 56.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 279.80. ההיצע במחזור של WMXN הוא 968.79K, עם היצע כולל של 968788.6930900001. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 56.56K.