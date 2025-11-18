MexCrewn מחיר היום

מחיר MexCrewn (MEXCREWN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00069933, עם שינוי של 21.59% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MEXCREWN ל USD הוא $ 0.00069933 לכל MEXCREWN.

MexCrewn כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 69,933, עם היצע במחזור של 100.00M MEXCREWN. ב‑24 השעות האחרונות, MEXCREWN סחר בין $ 0.00051291 (נמוך) ל $ 0.00072028 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.008046, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00051291.

ביצועים לטווח קצר, MEXCREWN נע ב -0.01% בשעה האחרונה ו -33.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MexCrewn (MEXCREWN) מידע שוק

שווי שוק $ 69.93K$ 69.93K $ 69.93K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 69.93K$ 69.93K $ 69.93K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MexCrewn הוא $ 69.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEXCREWN הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 69.93K.