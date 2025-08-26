MEW WOOF DAO (MWD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00509139$ 0.00509139 $ 0.00509139 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -2.61% שינוי מחיר (7D) -9.55% שינוי מחיר (7D) -9.55%

MEW WOOF DAO (MWD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MWD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MWDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00509139, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MWD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MEW WOOF DAO (MWD) מידע שוק

שווי שוק $ 125.97K$ 125.97K $ 125.97K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 125.97K$ 125.97K $ 125.97K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MEW WOOF DAO הוא $ 125.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MWD הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 125.97K.