MEW WOOF DAO סֵמֶל

MEW WOOF DAO מחיר (MWD)

לא רשום

1 MWD ל USDמחיר חי:

$0.00012597
$0.00012597$0.00012597
-2.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
MEW WOOF DAO (MWD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:40:06 (UTC+8)

MEW WOOF DAO (MWD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00509139
$ 0.00509139$ 0.00509139

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.61%

-9.55%

-9.55%

MEW WOOF DAO (MWD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MWD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MWDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00509139, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MWD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MEW WOOF DAO (MWD) מידע שוק

$ 125.97K
$ 125.97K$ 125.97K

--
----

$ 125.97K
$ 125.97K$ 125.97K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MEW WOOF DAO הוא $ 125.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MWD הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 125.97K.

MEW WOOF DAO (MWD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של MEW WOOF DAOל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMEW WOOF DAO ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMEW WOOF DAO ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MEW WOOF DAOל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.61%
30 ימים$ 0-1.15%
60 ימים$ 0+14.62%
90 ימים$ 0--

מה זהMEW WOOF DAO (MWD)

MEW WOOF DAO ($MWD) is not just a meme token on the TRC-20 network from the MarsDAO team (MarsDAO is an ecosystem of products focused on promoting Web3 technologies and solutions for the mass market, supported by an active community.); it represents an entire philosophy of survival and triumph in the current bull run. The token was developed using SunPump, a new platform introduced by Tron founder Justin Sun based on the Fairlaunch principle, and it is fully owned by the community.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

MEW WOOF DAO (MWD) משאב

האתר הרשמי

MEW WOOF DAOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MEW WOOF DAO (MWD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MEW WOOF DAO (MWD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MEW WOOF DAO.

בדוק את MEW WOOF DAO תחזית המחיר עכשיו‏!

MWD למטבעות מקומיים

MEW WOOF DAO (MWD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MEW WOOF DAO (MWD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MWD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על MEW WOOF DAO (MWD)

כמה שווה MEW WOOF DAO (MWD) היום?
החי MWDהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MWD ל USD?
המחיר הנוכחי של MWD ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MEW WOOF DAO?
שווי השוק של MWD הוא $ 125.97K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MWD?
ההיצע במחזור של MWD הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MWD?
‏‏MWD השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00509139 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MWD?
MWD ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MWD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MWD הוא -- USD.
האם MWD יעלה השנה?
MWD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MWD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.