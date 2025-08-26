mevETH (MEVETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 4,442.83$ 4,442.83 $ 4,442.83 המחיר הנמוך ביותר $ 1,096.83$ 1,096.83 $ 1,096.83 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -0.23% שינוי מחיר (7D) -0.23%

mevETH (MEVETH) המחיר בזמן אמת של הוא $2,041.61. במהלך 24 השעות האחרונות, MEVETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MEVETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,442.83, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,096.83.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MEVETH השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

mevETH (MEVETH) מידע שוק

שווי שוק $ 114.02K$ 114.02K $ 114.02K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 114.02K$ 114.02K $ 114.02K אספקת מחזור 55.85 55.85 55.85 אספקה כוללת 55.84563555815245 55.84563555815245 55.84563555815245

שווי השוק הנוכחי של mevETH הוא $ 114.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEVETH הוא 55.85, עם היצע כולל של 55.84563555815245. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 114.02K.