MEV Capital wETH מחיר היום

מחיר MEV Capital wETH (MCWETH) בזמן אמת היום הוא $ 2,573.14, עם שינוי של 4.29% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MCWETH ל USD הוא $ 2,573.14 לכל MCWETH.

MEV Capital wETH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,443,644, עם היצע במחזור של 1.73K MCWETH. ב‑24 השעות האחרונות, MCWETH סחר בין $ 2,428.47 (נמוך) ל $ 2,649.06 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 5,134.64, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1,017.24.

ביצועים לטווח קצר, MCWETH נע ב -0.30% בשעה האחרונה ו +27.24% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

MEV Capital wETH (MCWETH) מידע שוק

שווי שוק $ 4.44M$ 4.44M $ 4.44M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.44M$ 4.44M $ 4.44M אספקת מחזור 1.73K 1.73K 1.73K אספקה כוללת 1,735.320058175996 1,735.320058175996 1,735.320058175996

שווי השוק הנוכחי של MEV Capital wETH הוא $ 4.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של MCWETH הוא 1.73K, עם היצע כולל של 1735.320058175996. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.44M.