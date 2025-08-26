MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 24 שעות נמוך $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 גבוה 24 שעות $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 שיא כל הזמנים $ 9.51$ 9.51 $ 9.51 המחיר הנמוך ביותר $ 0.990874$ 0.990874 $ 0.990874 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) +0.02% שינוי מחיר (7D) +0.18% שינוי מחיר (7D) +0.18%

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) המחיר בזמן אמת של הוא $1.1. במהלך 24 השעות האחרונות, USUALUSDC+ נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.1 לבין שיא של $ 1.11, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USUALUSDC+השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.51, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.990874.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USUALUSDC+ השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) מידע שוק

שווי שוק $ 73.25K$ 73.25K $ 73.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 73.25K$ 73.25K $ 73.25K אספקת מחזור 70.18K 70.18K 70.18K אספקה כוללת 253,565,645.0031652 253,565,645.0031652 253,565,645.0031652

שווי השוק הנוכחי של MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault הוא $ 73.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USUALUSDC+ הוא 70.18K, עם היצע כולל של 253565645.0031652. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 73.25K.