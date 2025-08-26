עוד על USUALUSDC+

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault סֵמֶל

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault מחיר (USUALUSDC+)

לא רשום

1 USUALUSDC+ ל USDמחיר חי:

$1.1
$1.1$1.1
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:04:04 (UTC+8)

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.1
$ 1.1$ 1.1
24 שעות נמוך
$ 1.11
$ 1.11$ 1.11
גבוה 24 שעות

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 9.51
$ 9.51$ 9.51

$ 0.990874
$ 0.990874$ 0.990874

+0.01%

+0.02%

+0.18%

+0.18%

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) המחיר בזמן אמת של הוא $1.1. במהלך 24 השעות האחרונות, USUALUSDC+ נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.1 לבין שיא של $ 1.11, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USUALUSDC+השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.51, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.990874.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USUALUSDC+ השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) מידע שוק

$ 73.25K
$ 73.25K$ 73.25K

--
----

$ 73.25K
$ 73.25K$ 73.25K

70.18K
70.18K 70.18K

253,565,645.0031652
253,565,645.0031652 253,565,645.0031652

שווי השוק הנוכחי של MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault הוא $ 73.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USUALUSDC+ הוא 70.18K, עם היצע כולל של 253565645.0031652. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 73.25K.

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vaultל USDהיה $ +0.00019919.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault ל USDהיה . $ +0.0071768400.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault ל USDהיה $ +0.0134126300.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vaultל USDהיה $ +0.014956882233556.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00019919+0.02%
30 ימים$ +0.0071768400+0.65%
60 ימים$ +0.0134126300+1.22%
90 ימים$ +0.014956882233556+1.38%

מה זהMEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+)

The MEV Capital Usual Boosted USDC vault curated by MEV Capital is dedicated to providing capital to Usual protocol markets. It gives access to extra incentives from Usual to boost the USDC APR for borrowers. This vault serves stable markets only and ensures very low odds of liquidation while providing good APR from leverage loopers. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) משאב

האתר הרשמי

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vaultתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault.

בדוק את MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault תחזית המחיר עכשיו‏!

USUALUSDC+ למטבעות מקומיים

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USUALUSDC+ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+)

כמה שווה MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) היום?
החי USUALUSDC+המחיר ב USD הוא 1.1 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי USUALUSDC+ ל USD?
המחיר הנוכחי של USUALUSDC+ ל USD הוא $ 1.1. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault?
שווי השוק של USUALUSDC+ הוא $ 73.25K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של USUALUSDC+?
ההיצע במחזור של USUALUSDC+ הוא 70.18K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של USUALUSDC+?
‏‏USUALUSDC+ השיג מחיר שיא (ATH) של 9.51 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של USUALUSDC+?
USUALUSDC+ ‏‏רשם מחירATL של 0.990874 USD.
מהו נפח המסחר של USUALUSDC+?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור USUALUSDC+ הוא -- USD.
האם USUALUSDC+ יעלה השנה?
USUALUSDC+ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את USUALUSDC+ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:04:04 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.