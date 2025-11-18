MEV Capital USDT0 מחיר היום

מחיר MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) בזמן אמת היום הוא $ 1.021, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MCUSDT0 ל USD הוא $ 1.021 לכל MCUSDT0.

MEV Capital USDT0 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,056,477, עם היצע במחזור של 628.69K MCUSDT0. ב‑24 השעות האחרונות, MCUSDT0 סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.031, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.958761.

ביצועים לטווח קצר, MCUSDT0 נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) מידע שוק

שווי שוק $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 642.03K$ 642.03K $ 642.03K אספקת מחזור 628.69K 628.69K 628.69K אספקה כוללת 628,686.3985986147 628,686.3985986147 628,686.3985986147

שווי השוק הנוכחי של MEV Capital USDT0 הוא $ 1.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MCUSDT0 הוא 628.69K, עם היצע כולל של 628686.3985986147. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 642.03K.