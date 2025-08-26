MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0) מידע על מחיר (USD)

MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999121. במהלך 24 השעות האחרונות, MC.USD0 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.994493 לבין שיא של $ 1.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MC.USD0השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.02, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.945394.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MC.USD0 השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של MEV Capital USD0 Morpho Vault הוא $ 372.67, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MC.USD0 הוא 373.00, עם היצע כולל של 373.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 372.67.