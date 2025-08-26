עוד על MC.USD0

MEV Capital USD0 Morpho Vault סֵמֶל

MEV Capital USD0 Morpho Vault מחיר (MC.USD0)

לא רשום

1 MC.USD0 ל USDמחיר חי:

$0.999121
$0.999121$0.999121
+0.10%1D
USD
MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:39:54 (UTC+8)

MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.994493
$ 0.994493$ 0.994493
24 שעות נמוך
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
גבוה 24 שעות

$ 0.994493
$ 0.994493$ 0.994493

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.02
$ 1.02$ 1.02

$ 0.945394
$ 0.945394$ 0.945394

+0.00%

+0.12%

+0.04%

+0.04%

MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999121. במהלך 24 השעות האחרונות, MC.USD0 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.994493 לבין שיא של $ 1.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MC.USD0השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.02, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.945394.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MC.USD0 השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0) מידע שוק

$ 372.67
$ 372.67$ 372.67

--
----

$ 372.67
$ 372.67$ 372.67

373.00
373.00 373.00

373.0
373.0 373.0

שווי השוק הנוכחי של MEV Capital USD0 Morpho Vault הוא $ 372.67, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MC.USD0 הוא 373.00, עם היצע כולל של 373.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 372.67.

MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של MEV Capital USD0 Morpho Vaultל USDהיה $ +0.00119514.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMEV Capital USD0 Morpho Vault ל USDהיה . $ +0.0014346378.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMEV Capital USD0 Morpho Vault ל USDהיה $ +0.0014782994.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MEV Capital USD0 Morpho Vaultל USDהיה $ +0.0017730662487365.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00119514+0.12%
30 ימים$ +0.0014346378+0.14%
60 ימים$ +0.0014782994+0.15%
90 ימים$ +0.0017730662487365+0.18%

מה זהMEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0)

The MEV Capital USD0 vault curated by MEV Capital is dedicated to providing capital to Usual protocol markets. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0) משאב

האתר הרשמי

MEV Capital USD0 Morpho Vaultתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MEV Capital USD0 Morpho Vault.

בדוק את MEV Capital USD0 Morpho Vault תחזית המחיר עכשיו‏!

MC.USD0 למטבעות מקומיים

MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MC.USD0 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0)

כמה שווה MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0) היום?
החי MC.USD0המחיר ב USD הוא 0.999121 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MC.USD0 ל USD?
המחיר הנוכחי של MC.USD0 ל USD הוא $ 0.999121. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MEV Capital USD0 Morpho Vault?
שווי השוק של MC.USD0 הוא $ 372.67 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MC.USD0?
ההיצע במחזור של MC.USD0 הוא 373.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MC.USD0?
‏‏MC.USD0 השיג מחיר שיא (ATH) של 1.02 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MC.USD0?
MC.USD0 ‏‏רשם מחירATL של 0.945394 USD.
מהו נפח המסחר של MC.USD0?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MC.USD0 הוא -- USD.
האם MC.USD0 יעלה השנה?
MC.USD0 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MC.USD0 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
