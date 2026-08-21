Meter Governance מחיר היום

מחיר Meter Governance (MTRG) בזמן אמת היום הוא $ 0.01306542, עם שינוי של 2.43% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MTRG ל USD הוא $ 0.01306542 לכל MTRG.

Meter Governance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 501,941, עם היצע במחזור של 38.42M MTRG. ב‑24 השעות האחרונות, MTRG סחר בין $ 0.01268423 (נמוך) ל $ 0.01295668 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 16.47, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00917351.

ביצועים לטווח קצר, MTRG נע ב +2.67% בשעה האחרונה ו +0.44% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 7.51K.

Meter Governance (MTRG) מידע שוק

שווי שוק $ 501.94K$ 501.94K $ 501.94K נפח (24 שעות) $ 7.51K$ 7.51K $ 7.51K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 709.83K$ 709.83K $ 709.83K אספקת מחזור 38.42M 38.42M 38.42M אספקה כוללת 54,328,526.00177525 54,328,526.00177525 54,328,526.00177525

שווי השוק הנוכחי של Meter Governance הוא $ 501.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.51K. ההיצע במחזור של MTRG הוא 38.42M, עם היצע כולל של 54328526.00177525. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 709.83K.