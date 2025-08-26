עוד על MZERO

MetaZero מחיר (MZERO)

1 MZERO ל USDמחיר חי:

$0.00490569
$0.00490569
-2.60%1D
MetaZero (MZERO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:09:42 (UTC+8)

MetaZero (MZERO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.76%

-2.61%

+1.54%

+1.54%

MetaZero (MZERO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00490569. במהלך 24 השעות האחרונות, MZERO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00431374 לבין שיא של $ 0.0053272, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MZEROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.347356, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00353894.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MZERO השתנה ב -0.76% במהלך השעה האחרונה, -2.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MetaZero (MZERO) מידע שוק

--
שווי השוק הנוכחי של MetaZero הוא $ 490.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MZERO הוא 100.00M, עם היצע כולל של 99999700.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 490.55K.

MetaZero (MZERO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של MetaZeroל USDהיה $ -0.000131854767543943.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMetaZero ל USDהיה . $ -0.0002410773.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMetaZero ל USDהיה $ +0.0011428172.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MetaZeroל USDהיה $ -0.001125989197313224.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000131854767543943-2.61%
30 ימים$ -0.0002410773-4.91%
60 ימים$ +0.0011428172+23.30%
90 ימים$ -0.001125989197313224-18.66%

מה זהMetaZero (MZERO)

MetaZero is poised to transform gaming assets from mere gaming collectibles to investment vehicles. Our mission is to unlock the economic potential of these gaming assets, making them accessible and tradable as Synthetic RWA Omnichain tokens on the blockchain. The estimated market value of just the CS:GO gaming assets exceeds $3.5 billion, and MetaZero is strategically positioning itself to capitalize on this and other opportunities. Synthetic RWA Tokenization Wrapping Gaming Assets: At MetaZero, we will encapsulate gaming assets as OFTs and ONFTs leveraging LayerZero's tech, ensuring their authenticity and scarcity. This process creates synthetic RWAs, turning them into tangible investment vehicles. Market Accessibility: By tokenizing these assets, we break down barriers that have traditionally kept them within gaming communities for only gaming purposes, opening them up to a broader spectrum of investors for speculation. Bridging: Leveraging LayerZero's omnichain messaging protocol, we're crafting an innovative extension towards real gaming markets. Opportunities Speculation Vehicle: Recognizing the significant trading volume and value of certain gaming assets, MetaZero aims to provide a platform for investors to speculate on these digital assets, much like TradeFi or crypto assets. Democratization of Asset Investment: Our platform will enable users to engage in the investment and trading of these high-value gaming assets, previously accessible only to a niche market. Omnichain Integration Catalyst: $MZERO will act as a tunnel for communication between the traditional digital world and the omnichain future, capturing the value of in and outbound asset migration and management.

MetaZero (MZERO) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

MetaZeroתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MetaZero (MZERO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MetaZero (MZERO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MetaZero.

בדוק את MetaZero תחזית המחיר עכשיו‏!

MZERO למטבעות מקומיים

MetaZero (MZERO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MetaZero (MZERO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MZERO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על MetaZero (MZERO)

כמה שווה MetaZero (MZERO) היום?
החי MZEROהמחיר ב USD הוא 0.00490569 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MZERO ל USD?
המחיר הנוכחי של MZERO ל USD הוא $ 0.00490569. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MetaZero?
שווי השוק של MZERO הוא $ 490.55K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MZERO?
ההיצע במחזור של MZERO הוא 100.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MZERO?
‏‏MZERO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.347356 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MZERO?
MZERO ‏‏רשם מחירATL של 0.00353894 USD.
מהו נפח המסחר של MZERO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MZERO הוא -- USD.
האם MZERO יעלה השנה?
MZERO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MZERO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:09:42 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.