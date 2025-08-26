MetaZero (MZERO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00431374 $ 0.00431374 $ 0.00431374 24 שעות נמוך $ 0.0053272 $ 0.0053272 $ 0.0053272 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00431374$ 0.00431374 $ 0.00431374 גבוה 24 שעות $ 0.0053272$ 0.0053272 $ 0.0053272 שיא כל הזמנים $ 0.347356$ 0.347356 $ 0.347356 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00353894$ 0.00353894 $ 0.00353894 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.76% שינוי מחיר (1D) -2.61% שינוי מחיר (7D) +1.54% שינוי מחיר (7D) +1.54%

MetaZero (MZERO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00490569. במהלך 24 השעות האחרונות, MZERO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00431374 לבין שיא של $ 0.0053272, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MZEROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.347356, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00353894.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MZERO השתנה ב -0.76% במהלך השעה האחרונה, -2.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MetaZero (MZERO) מידע שוק

שווי שוק $ 490.55K$ 490.55K $ 490.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 490.55K$ 490.55K $ 490.55K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 99,999,700.0 99,999,700.0 99,999,700.0

שווי השוק הנוכחי של MetaZero הוא $ 490.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MZERO הוא 100.00M, עם היצע כולל של 99999700.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 490.55K.