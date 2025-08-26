עוד על MWM

MetaWorldMemes סֵמֶל

MetaWorldMemes מחיר (MWM)

1 MWM ל USDמחיר חי:

-5.60%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
MetaWorldMemes (MWM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:45:25 (UTC+8)

MetaWorldMemes (MWM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.31%

-6.79%

+1.16%

+1.16%

MetaWorldMemes (MWM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MWM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MWMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MWM השתנה ב -0.31% במהלך השעה האחרונה, -6.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MetaWorldMemes (MWM) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של MetaWorldMemes הוא $ 10.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MWM הוא 995.94M, עם היצע כולל של 995936170.5196912. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.69K.

MetaWorldMemes (MWM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של MetaWorldMemesל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMetaWorldMemes ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMetaWorldMemes ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MetaWorldMemesל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.79%
30 ימים$ 0-2.38%
60 ימים$ 0+24.00%
90 ימים$ 0--

מה זהMetaWorldMemes (MWM)

Meta World Memes ($MWM) is more than just a meme coin—it’s a movement. Built on the power of community, $MWM is designed to go parabolic with zero team allocation, a fair launch, and a mission to disrupt the memecoin space. Unlike traditional projects, $MWM is fully decentralized, giving every holder a voice in shaping its future. With a rapidly growing strong and dedicated army, we’re here to dominate the crypto space and prove that the community is the ultimate utility.

MetaWorldMemes (MWM) משאב

האתר הרשמי

MetaWorldMemesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MetaWorldMemes (MWM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MetaWorldMemes (MWM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MetaWorldMemes.

בדוק את MetaWorldMemes תחזית המחיר עכשיו‏!

MWM למטבעות מקומיים

MetaWorldMemes (MWM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MetaWorldMemes (MWM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MWM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על MetaWorldMemes (MWM)

כמה שווה MetaWorldMemes (MWM) היום?
החי MWMהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MWM ל USD?
המחיר הנוכחי של MWM ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MetaWorldMemes?
שווי השוק של MWM הוא $ 10.69K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MWM?
ההיצע במחזור של MWM הוא 995.94M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MWM?
‏‏MWM השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MWM?
MWM ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MWM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MWM הוא -- USD.
האם MWM יעלה השנה?
MWM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MWM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:45:25 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.