Metaverse Filipino Worker (MFW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00105152$ 0.00105152 $ 0.00105152 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +2.91% שינוי מחיר (7D) +2.91%

Metaverse Filipino Worker (MFW) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MFW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MFWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00105152, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MFW השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Metaverse Filipino Worker (MFW) מידע שוק

שווי שוק $ 33.69K$ 33.69K $ 33.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.69K$ 33.69K $ 33.69K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Metaverse Filipino Worker הוא $ 33.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MFW הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.69K.