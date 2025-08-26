עוד על MFW

Metaverse Filipino Worker סֵמֶל

Metaverse Filipino Worker מחיר (MFW)

1 MFW ל USDמחיר חי:

נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Metaverse Filipino Worker (MFW) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:57:28 (UTC+8)

Metaverse Filipino Worker (MFW) מידע על מחיר (USD)

Metaverse Filipino Worker (MFW) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MFW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MFWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00105152, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MFW השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.91% ב-7 הימים האחרונים.

שווי השוק הנוכחי של Metaverse Filipino Worker הוא $ 33.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MFW הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.69K.

Metaverse Filipino Worker (MFW) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Metaverse Filipino Workerל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMetaverse Filipino Worker ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMetaverse Filipino Worker ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Metaverse Filipino Workerל USDהיה $ 0.

מה זהMetaverse Filipino Worker (MFW)

Metaverse Filipino Worker ($MFW) Meme Token is a community-driven initiative on the Ronin Network. It holds the distinction of being the first Ronin Meme Coin listed on a centralized exchange (CoinsPH) and is among the top-performing meme coins in its 24-hour trading milestones. The $MFW Meme Token empowers Filipinos by enabling them to learn, play, work, and grow within the metaverse. Through upskilling opportunities and vibrant, thriving communities, $MFW aims to create a supportive ecosystem for growth and innovation

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Metaverse Filipino Worker (MFW) משאב

האתר הרשמי

Metaverse Filipino Workerתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Metaverse Filipino Worker (MFW) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Metaverse Filipino Worker (MFW) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Metaverse Filipino Worker.

בדוק את Metaverse Filipino Worker תחזית המחיר עכשיו‏!

MFW למטבעות מקומיים

Metaverse Filipino Worker (MFW) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Metaverse Filipino Worker (MFW) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MFW הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Metaverse Filipino Worker (MFW)

כמה שווה Metaverse Filipino Worker (MFW) היום?
החי MFWהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MFW ל USD?
המחיר הנוכחי של MFW ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Metaverse Filipino Worker?
שווי השוק של MFW הוא $ 33.69K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MFW?
ההיצע במחזור של MFW הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MFW?
‏‏MFW השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00105152 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MFW?
MFW ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MFW?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MFW הוא -- USD.
האם MFW יעלה השנה?
MFW ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MFW תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Metaverse Filipino Worker (MFW) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

