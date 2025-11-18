Metavault Trade מחיר היום

מחיר Metavault Trade (MVX) בזמן אמת היום הוא $ 0.03728965, עם שינוי של 3.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MVX ל USD הוא $ 0.03728965 לכל MVX.

Metavault Trade כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 93,694, עם היצע במחזור של 2.51M MVX. ב‑24 השעות האחרונות, MVX סחר בין $ 0.03646183 (נמוך) ל $ 0.03924555 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4.62, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00148601.

ביצועים לטווח קצר, MVX נע ב -0.42% בשעה האחרונה ו -14.35% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Metavault Trade (MVX) מידע שוק

שווי שוק $ 93.69K$ 93.69K $ 93.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 149.16K$ 149.16K $ 149.16K אספקת מחזור 2.51M 2.51M 2.51M אספקה כוללת 4,000,000.0 4,000,000.0 4,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Metavault Trade הוא $ 93.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MVX הוא 2.51M, עם היצע כולל של 4000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 149.16K.