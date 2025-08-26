Metarun (MRUN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.03280047$ 0.03280047 $ 0.03280047 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -3.26% שינוי מחיר (7D) -3.26%

Metarun (MRUN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MRUN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MRUNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03280047, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MRUN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Metarun (MRUN) מידע שוק

שווי שוק $ 48.52K$ 48.52K $ 48.52K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 137.64K$ 137.64K $ 137.64K אספקת מחזור 352.48M 352.48M 352.48M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Metarun הוא $ 48.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MRUN הוא 352.48M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 137.64K.