Metarix (MTRX) טוקנומיקה
Metarix (MTRX) מידע
METARIX is a decentralized metaverse built on its own Layer2 blockchain solution. Filled with an ecosystem of P2E gaming, functional NFT's, web3 commerce, business endeavors, virtual real estate, concerts, live venues, content creation services & more. The Metarix, a virtual social space, is a tokenized decentralized Metaverse theme park comprising 12 zones divided into 9 themes and 3 virtual properties. We want to offer enormous and limitless opportunities for engagement and futuristic growth of users in Metaverse. We are committed to rendering innovative contemporary solutions to our users. To do so, we are coming up with a virtual theme city, a gaming and NFTs platform – Metarix. Metarix will be a decentralized metaverse theme park containing 12 zones and 9 themes. Our theme park will be a land for Doge Park, Bitcoin Business Park, Shiba Shopping District, Opensea Art and Museum Center, Sol Fashion District etc.. along with virtual properties in Ethereum, Binance, and Ada Ape Islands. we have 105,000 land parcels for the users to purchase from a variety of options.
Metarix (MTRX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Metarix (MTRX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Metarix (MTRX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Metarix (MTRX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של MTRX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות MTRXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את MTRXטוקניומיקה, חקרו אתMTRXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
