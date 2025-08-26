עוד על MTL

Metal DAO סֵמֶל

Metal DAO מחיר (MTL)

לא רשום

1 MTL ל USDמחיר חי:

$0.690451
-8.40%1D
USD
Metal DAO (MTL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:31:38 (UTC+8)

Metal DAO (MTL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.687877
24 שעות נמוך
$ 0.759117
גבוה 24 שעות

$ 0.687877
$ 0.759117
$ 17.03
$ 0.117252
-1.50%

-8.38%

-5.09%

-5.09%

Metal DAO (MTL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.690408. במהלך 24 השעות האחרונות, MTL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.687877 לבין שיא של $ 0.759117, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MTLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 17.03, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.117252.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MTL השתנה ב -1.50% במהלך השעה האחרונה, -8.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Metal DAO (MTL) מידע שוק

$ 59.54M
--
$ 59.54M
86.15M
86,147,287.0
שווי השוק הנוכחי של Metal DAO הוא $ 59.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MTL הוא 86.15M, עם היצע כולל של 86147287.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 59.54M.

Metal DAO (MTL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Metal DAOל USDהיה $ -0.0632036805564495.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMetal DAO ל USDהיה . $ -0.1013378100.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMetal DAO ל USDהיה $ +0.0283879199.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Metal DAOל USDהיה $ -0.1330435962256238.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0632036805564495-8.38%
30 ימים$ -0.1013378100-14.67%
60 ימים$ +0.0283879199+4.11%
90 ימים$ -0.1330435962256238-16.15%

מה זהMetal DAO (MTL)

Metal DAO (MTL) is a utility token that currently governs the stablecoin Metal Dollar (XMD), in addition to providing tiered trading discounts to MTL holders when using the Metal Pay cash & crypto app. Metal Pay customers who own 10,000+ MTL can enjoy 0% fees on all cryptocurrency purchases. Metal DAO's future utility includes the ability to propose new stablecoins for the Metal Dollar basket, including their allocation ratios, and the option to vote in new stablecoin issuers such as community banks or fintechs. Metal Pay was developed and launched by Metallicus in 2016.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Metal DAO (MTL) משאב

האתר הרשמי

Metal DAOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Metal DAO (MTL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Metal DAO (MTL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Metal DAO.

בדוק את Metal DAO תחזית המחיר עכשיו‏!

MTL למטבעות מקומיים

Metal DAO (MTL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Metal DAO (MTL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MTL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Metal DAO (MTL)

כמה שווה Metal DAO (MTL) היום?
החי MTLהמחיר ב USD הוא 0.690408 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MTL ל USD?
המחיר הנוכחי של MTL ל USD הוא $ 0.690408. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Metal DAO?
שווי השוק של MTL הוא $ 59.54M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MTL?
ההיצע במחזור של MTL הוא 86.15M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MTL?
‏‏MTL השיג מחיר שיא (ATH) של 17.03 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MTL?
MTL ‏‏רשם מחירATL של 0.117252 USD.
מהו נפח המסחר של MTL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MTL הוא -- USD.
האם MTL יעלה השנה?
MTL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MTL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

