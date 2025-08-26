Metal DAO (MTL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.687877 גבוה 24 שעות $ 0.759117 שיא כל הזמנים $ 17.03 המחיר הנמוך ביותר $ 0.117252 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.50% שינוי מחיר (1D) -8.38% שינוי מחיר (7D) -5.09%

Metal DAO (MTL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.690408. במהלך 24 השעות האחרונות, MTL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.687877 לבין שיא של $ 0.759117, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MTLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 17.03, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.117252.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MTL השתנה ב -1.50% במהלך השעה האחרונה, -8.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Metal DAO (MTL) מידע שוק

שווי שוק $ 59.54M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 59.54M אספקת מחזור 86.15M אספקה כוללת 86,147,287.0

שווי השוק הנוכחי של Metal DAO הוא $ 59.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MTL הוא 86.15M, עם היצע כולל של 86147287.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 59.54M.