טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00266558 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -0.02%

MetAIverse (METAIVERSE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, METAIVERSE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. METAIVERSEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00266558, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, METAIVERSE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי שוק $ 7.65K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.65K אספקת מחזור 998.85M אספקה כוללת 998,850,886.760397

שווי השוק הנוכחי של MetAIverse הוא $ 7.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של METAIVERSE הוא 998.85M, עם היצע כולל של 998850886.760397. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.65K.