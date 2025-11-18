Metacourt מחיר היום

מחיר Metacourt (BLS) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BLS ל USD הוא -- לכל BLS.

Metacourt כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 46,760, עם היצע במחזור של 254.63M BLS. ב‑24 השעות האחרונות, BLS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02130219, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BLS נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Metacourt (BLS) מידע שוק

שווי שוק $ 46.76K$ 46.76K $ 46.76K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 157.01K$ 157.01K $ 157.01K אספקת מחזור 254.63M 254.63M 254.63M אספקה כוללת 854,998,985.0 854,998,985.0 854,998,985.0

שווי השוק הנוכחי של Metacourt הוא $ 46.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLS הוא 254.63M, עם היצע כולל של 854998985.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 157.01K.