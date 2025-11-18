MetacadeMax מחיר היום

מחיר MetacadeMax (METACADEMAX) בזמן אמת היום הוא $ 0.00027597, עם שינוי של 4.15% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ METACADEMAX ל USD הוא $ 0.00027597 לכל METACADEMAX.

MetacadeMax כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 276,046, עם היצע במחזור של 1.00B METACADEMAX. ב‑24 השעות האחרונות, METACADEMAX סחר בין $ 0.00024956 (נמוך) ל $ 0.00029371 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0011174, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00024956.

ביצועים לטווח קצר, METACADEMAX נע ב +0.77% בשעה האחרונה ו -28.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MetacadeMax (METACADEMAX) מידע שוק

שווי שוק $ 276.05K$ 276.05K $ 276.05K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 276.05K$ 276.05K $ 276.05K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MetacadeMax הוא $ 276.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של METACADEMAX הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 276.05K.