מחיר META FINANCIAL AI (MEFAI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00228059, עם שינוי של 21.86% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MEFAI ל USD הוא $ 0.00228059 לכל MEFAI.

META FINANCIAL AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,305,570, עם היצע במחזור של 578.18M MEFAI. ב‑24 השעות האחרונות, MEFAI סחר בין $ 0.00203576 (נמוך) ל $ 0.00297697 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02723048, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00016646.

ביצועים לטווח קצר, MEFAI נע ב +7.66% בשעה האחרונה ו -26.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

META FINANCIAL AI (MEFAI) מידע שוק

שווי שוק $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M אספקת מחזור 578.18M 578.18M 578.18M אספקה כוללת 578,177,633.1286678 578,177,633.1286678 578,177,633.1286678

שווי השוק הנוכחי של META FINANCIAL AI הוא $ 1.31M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEFAI הוא 578.18M, עם היצע כולל של 578177633.1286678. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.31M.