Meta Apes is a free-to-play, play-and-earn MMO strategy game designed for mobile. It is set in a post-apocalyptic world, in which humanity has ended and a new era ruled by Apes has begun. Next on the agenda is space domination. Each player will have to work closely with his or her Gang to become the strongest Clan and win the ultimate race to space.
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Meta Apes PEEL (PEEL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים.
הבנת הטוקנומיקה של Meta Apes PEEL (PEEL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של PEEL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות PEELהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את PEELטוקניומיקה, חקרו אתPEELהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
