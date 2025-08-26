עוד על PEEL

Meta Apes PEEL סֵמֶל

Meta Apes PEEL מחיר (PEEL)

1 PEEL ל USDמחיר חי:

$0.00082142
$0.00082142$0.00082142
0.00%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Meta Apes PEEL (PEEL) טבלת מחירים חיה
Meta Apes PEEL (PEEL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.236463
$ 0.236463$ 0.236463

$ 0
$ 0$ 0

Meta Apes PEEL (PEEL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PEEL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEELהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.236463, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEEL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Meta Apes PEEL (PEEL) מידע שוק

$ 144.77K
$ 144.77K$ 144.77K

----

$ 167.28K
$ 167.28K$ 167.28K

176.25M
176.25M 176.25M

203,647,305.7093242
203,647,305.7093242 203,647,305.7093242

שווי השוק הנוכחי של Meta Apes PEEL הוא $ 144.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEEL הוא 176.25M, עם היצע כולל של 203647305.7093242. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 167.28K.

Meta Apes PEEL (PEEL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Meta Apes PEELל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMeta Apes PEEL ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMeta Apes PEEL ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Meta Apes PEELל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-15.35%
60 ימים$ 0-33.79%
90 ימים$ 0--

מה זהMeta Apes PEEL (PEEL)

Meta Apes is a free-to-play, play-and-earn MMO strategy game designed for mobile. It is set in a post-apocalyptic world, in which humanity has ended and a new era ruled by Apes has begun. Next on the agenda is space domination. Each player will have to work closely with his or her Gang to become the strongest Clan and win the ultimate race to space.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Meta Apes PEEL (PEEL) משאב

האתר הרשמי

Meta Apes PEELתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Meta Apes PEEL (PEEL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Meta Apes PEEL (PEEL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Meta Apes PEEL.

בדוק את Meta Apes PEEL תחזית המחיר עכשיו‏!

PEEL למטבעות מקומיים

Meta Apes PEEL (PEEL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Meta Apes PEEL (PEEL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PEEL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Meta Apes PEEL (PEEL)

כמה שווה Meta Apes PEEL (PEEL) היום?
החי PEELהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PEEL ל USD?
המחיר הנוכחי של PEEL ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Meta Apes PEEL?
שווי השוק של PEEL הוא $ 144.77K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PEEL?
ההיצע במחזור של PEEL הוא 176.25M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PEEL?
‏‏PEEL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.236463 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PEEL?
PEEL ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PEEL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PEEL הוא -- USD.
האם PEEL יעלה השנה?
PEEL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PEEL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Meta Apes PEEL (PEEL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.