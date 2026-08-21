Messy Virgo מחיר היום

מחיר Messy Virgo (MESSY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.55% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MESSY ל USD הוא $ 0 לכל MESSY.

Messy Virgo כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 677,884, עם היצע במחזור של 986.89M MESSY. ב‑24 השעות האחרונות, MESSY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MESSY נע ב +1.33% בשעה האחרונה ו +23.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.55K.

Messy Virgo (MESSY) מידע שוק

שווי שוק $ 677.88K$ 677.88K $ 677.88K נפח (24 שעות) $ 1.55K$ 1.55K $ 1.55K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 677.88K$ 677.88K $ 677.88K אספקת מחזור 986.89M 986.89M 986.89M אספקה כוללת 986,894,923.2020558 986,894,923.2020558 986,894,923.2020558

שווי השוק הנוכחי של Messy Virgo הוא $ 677.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.55K. ההיצע במחזור של MESSY הוא 986.89M, עם היצע כולל של 986894923.2020558. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 677.88K.