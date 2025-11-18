Meso Finance מחיר היום

מחיר Meso Finance (MESO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00378302, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MESO ל USD הוא $ 0.00378302 לכל MESO.

Meso Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 143,239, עם היצע במחזור של 37.86M MESO. ב‑24 השעות האחרונות, MESO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01036063, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00328526.

ביצועים לטווח קצר, MESO נע ב -- בשעה האחרונה ו -9.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Meso Finance (MESO) מידע שוק

שווי שוק $ 143.24K$ 143.24K $ 143.24K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.78M$ 3.78M $ 3.78M אספקת מחזור 37.86M 37.86M 37.86M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Meso Finance הוא $ 143.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MESO הוא 37.86M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.78M.