mertcash מחיר היום

מחיר mertcash (MEC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MEC ל USD הוא $ 0 לכל MEC.

mertcash כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,793.23, עם היצע במחזור של 759.78M MEC. ב‑24 השעות האחרונות, MEC סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0039766, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MEC נע ב -0.25% בשעה האחרונה ו +19.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

mertcash (MEC) מידע שוק

שווי שוק $ 12.79K$ 12.79K $ 12.79K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.79K$ 12.79K $ 12.79K אספקת מחזור 759.78M 759.78M 759.78M אספקה כוללת 759,783,202.680674 759,783,202.680674 759,783,202.680674

שווי השוק הנוכחי של mertcash הוא $ 12.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEC הוא 759.78M, עם היצע כולל של 759783202.680674. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.79K.