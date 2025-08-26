Merry Christmusk מחיר (XMUSK)
Merry Christmusk (XMUSK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, XMUSK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XMUSKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, XMUSK השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -19.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Merry Christmusk הוא $ 10.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XMUSK הוא 999.04M, עם היצע כולל של 999036061.500867. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.90K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Merry Christmuskל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMerry Christmusk ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMerry Christmusk ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Merry Christmuskל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-19.82%
|30 ימים
|$ 0
|-47.78%
|60 ימים
|$ 0
|-32.10%
|90 ימים
|$ 0
|--
Merry Christmusk, Season 1: Millionaire Edition (2024). Join Elon’s xMusk community and celebrate your first Christmas as a millionaire! Buy xMusk (SOL), buy Merry Christmusk merch on Amazon and Walmart, and become a family member of the Merry Christmusk event - the official Christmas 2024 MEME. A special gift from Elon included! Ho Ho Hodl! Elon Musk as Santa’s ambassador? Yes, you heard that right! Every day this holiday season, he is donating an astounding one million dollars to support Trump’s voters and fans – because Merry Christmusk is not just about the token, but about a community that shares vision, enthusiasm, and belief in a brighter future. This season is the xMusk community’s first opportunity to experience holiday magic with the promise of change and the potential to become millionaires.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
