Merry Christmusk (XMUSK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.03% שינוי מחיר (1D) -19.82% שינוי מחיר (7D) -14.48% שינוי מחיר (7D) -14.48%

Merry Christmusk (XMUSK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, XMUSK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XMUSKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XMUSK השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -19.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Merry Christmusk (XMUSK) מידע שוק

שווי שוק $ 10.90K$ 10.90K $ 10.90K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.90K$ 10.90K $ 10.90K אספקת מחזור 999.04M 999.04M 999.04M אספקה כוללת 999,036,061.500867 999,036,061.500867 999,036,061.500867

שווי השוק הנוכחי של Merry Christmusk הוא $ 10.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XMUSK הוא 999.04M, עם היצע כולל של 999036061.500867. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.90K.