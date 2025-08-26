Merry Christmas (MC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.42% שינוי מחיר (1D) -10.33% שינוי מחיר (7D) -16.80% שינוי מחיר (7D) -16.80%

Merry Christmas (MC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MC השתנה ב -0.42% במהלך השעה האחרונה, -10.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Merry Christmas (MC) מידע שוק

שווי שוק $ 24.66K$ 24.66K $ 24.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.66K$ 24.66K $ 24.66K אספקת מחזור 960.74M 960.74M 960.74M אספקה כוללת 960,736,584.124657 960,736,584.124657 960,736,584.124657

שווי השוק הנוכחי של Merry Christmas הוא $ 24.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MC הוא 960.74M, עם היצע כולל של 960736584.124657. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.66K.