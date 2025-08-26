MERO Mercury Coin (MERO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00194801$ 0.00194801 $ 0.00194801 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00004198$ 0.00004198 $ 0.00004198 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -2.77% שינוי מחיר (7D) -2.77%

MERO Mercury Coin (MERO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00011447. במהלך 24 השעות האחרונות, MERO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MEROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00194801, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00004198.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MERO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MERO Mercury Coin (MERO) מידע שוק

שווי שוק $ 114.47K$ 114.47K $ 114.47K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 114.47K$ 114.47K $ 114.47K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MERO Mercury Coin הוא $ 114.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MERO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 114.47K.