עוד על MKL

MKL מידע על מחיר

MKL אתר רשמי

MKL טוקניומיקה

MKL תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Merkle Trade סֵמֶל

Merkle Trade מחיר (MKL)

לא רשום

1 MKL ל USDמחיר חי:

$0.063448
$0.063448$0.063448
-4.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Merkle Trade (MKL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:41:40 (UTC+8)

Merkle Trade (MKL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.063281
$ 0.063281$ 0.063281
24 שעות נמוך
$ 0.066982
$ 0.066982$ 0.066982
גבוה 24 שעות

$ 0.063281
$ 0.063281$ 0.063281

$ 0.066982
$ 0.066982$ 0.066982

$ 0.46655
$ 0.46655$ 0.46655

$ 0.056817
$ 0.056817$ 0.056817

+0.26%

-4.50%

-4.78%

-4.78%

Merkle Trade (MKL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.063448. במהלך 24 השעות האחרונות, MKL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.063281 לבין שיא של $ 0.066982, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MKLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.46655, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.056817.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MKL השתנה ב +0.26% במהלך השעה האחרונה, -4.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Merkle Trade (MKL) מידע שוק

$ 2.09M
$ 2.09M$ 2.09M

--
----

$ 6.34M
$ 6.34M$ 6.34M

32.89M
32.89M 32.89M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Merkle Trade הוא $ 2.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MKL הוא 32.89M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.34M.

Merkle Trade (MKL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Merkle Tradeל USDהיה $ -0.00299606097488888.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMerkle Trade ל USDהיה . $ -0.0139339675.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMerkle Trade ל USDהיה $ -0.0167187510.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Merkle Tradeל USDהיה $ -0.05405246454600005.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00299606097488888-4.50%
30 ימים$ -0.0139339675-21.96%
60 ימים$ -0.0167187510-26.35%
90 ימים$ -0.05405246454600005-46.00%

מה זהMerkle Trade (MKL)

Merkle Trade is the first gamified perpetual futures decentralized exchange (DEX) based on Aptos. It provides omnichain support, including EVM wallet integration via LayerZero. Backed by prominent investors like Hashed and Arrington Capital, Merkle Trade uniquely combines a high-performance, secure perpetual DEX with the engaging, social elements of popular online and RPG games. Believing that making directional bets on volatile assets like crypto should be fun for all, the platform has significantly lowered the barriers to entry for leverage trading crypto, commodities, and forex. In 10 months, Merkle Trade has amassed over $13.5 billion in cumulative trading volume and attracted more than 125,000 traders.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Merkle Trade (MKL) משאב

האתר הרשמי

Merkle Tradeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Merkle Trade (MKL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Merkle Trade (MKL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Merkle Trade.

בדוק את Merkle Trade תחזית המחיר עכשיו‏!

MKL למטבעות מקומיים

Merkle Trade (MKL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Merkle Trade (MKL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MKL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Merkle Trade (MKL)

כמה שווה Merkle Trade (MKL) היום?
החי MKLהמחיר ב USD הוא 0.063448 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MKL ל USD?
המחיר הנוכחי של MKL ל USD הוא $ 0.063448. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Merkle Trade?
שווי השוק של MKL הוא $ 2.09M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MKL?
ההיצע במחזור של MKL הוא 32.89M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MKL?
‏‏MKL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.46655 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MKL?
MKL ‏‏רשם מחירATL של 0.056817 USD.
מהו נפח המסחר של MKL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MKL הוא -- USD.
האם MKL יעלה השנה?
MKL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MKL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:41:40 (UTC+8)

Merkle Trade (MKL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.