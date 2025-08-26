Merkle Trade (MKL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.063281 $ 0.063281 $ 0.063281 24 שעות נמוך $ 0.066982 $ 0.066982 $ 0.066982 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.063281$ 0.063281 $ 0.063281 גבוה 24 שעות $ 0.066982$ 0.066982 $ 0.066982 שיא כל הזמנים $ 0.46655$ 0.46655 $ 0.46655 המחיר הנמוך ביותר $ 0.056817$ 0.056817 $ 0.056817 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.26% שינוי מחיר (1D) -4.50% שינוי מחיר (7D) -4.78% שינוי מחיר (7D) -4.78%

Merkle Trade (MKL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.063448. במהלך 24 השעות האחרונות, MKL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.063281 לבין שיא של $ 0.066982, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MKLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.46655, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.056817.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MKL השתנה ב +0.26% במהלך השעה האחרונה, -4.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Merkle Trade (MKL) מידע שוק

שווי שוק $ 2.09M$ 2.09M $ 2.09M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.34M$ 6.34M $ 6.34M אספקת מחזור 32.89M 32.89M 32.89M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Merkle Trade הוא $ 2.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MKL הוא 32.89M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.34M.