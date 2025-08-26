עוד על MST

Meridian MST סֵמֶל

Meridian MST מחיר (MST)

לא רשום

1 MST ל USDמחיר חי:

mexc
USD
Meridian MST (MST) טבלת מחירים חיה
Meridian MST (MST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
Meridian MST (MST) המחיר בזמן אמת של הוא $0.090077. במהלך 24 השעות האחרונות, MST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0897 לבין שיא של $ 0.096236, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MSTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.921732, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04745054.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MST השתנה ב +0.12% במהלך השעה האחרונה, -3.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Meridian MST (MST) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Meridian MST הוא $ 900.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MST הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 900.77K.

Meridian MST (MST) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Meridian MSTל USDהיה $ -0.00316300330027139.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMeridian MST ל USDהיה . $ -0.0107926568.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMeridian MST ל USDהיה $ -0.0108980829.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Meridian MSTל USDהיה $ +0.0044769610498041.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00316300330027139-3.39%
30 ימים$ -0.0107926568-11.98%
60 ימים$ -0.0108980829-12.09%
90 ימים$ +0.0044769610498041+5.23%

מה זהMeridian MST (MST)

We offer a decentralized, native stablecoin designed for smaller chains, providing them with a means to avoid external risks. Our stablecoin protocol is a direct fork of Liquity, and $MST serves as the secondary token in the Meridian ecosystem, accumulating all protocol fees for its stakeholders. Utilizing our stablecoin, we have developed a suite of products, including Meridian Trade and Lend, which are forks of GMX and Aave, respectively.

Meridian MST (MST) משאב

האתר הרשמי

Meridian MSTתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Meridian MST (MST) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Meridian MST (MST) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Meridian MST.

בדוק את Meridian MST תחזית המחיר עכשיו‏!

MST למטבעות מקומיים

Meridian MST (MST) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Meridian MST (MST) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MST הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Meridian MST (MST)

כמה שווה Meridian MST (MST) היום?
החי MSTהמחיר ב USD הוא 0.090077 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MST ל USD?
המחיר הנוכחי של MST ל USD הוא $ 0.090077. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Meridian MST?
שווי השוק של MST הוא $ 900.77K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MST?
ההיצע במחזור של MST הוא 10.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MST?
‏‏MST השיג מחיר שיא (ATH) של 0.921732 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MST?
MST ‏‏רשם מחירATL של 0.04745054 USD.
מהו נפח המסחר של MST?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MST הוא -- USD.
האם MST יעלה השנה?
MST ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MST תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
