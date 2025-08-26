Meridian MST (MST) מידע על מחיר (USD)

Meridian MST (MST) המחיר בזמן אמת של הוא $0.090077. במהלך 24 השעות האחרונות, MST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0897 לבין שיא של $ 0.096236, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MSTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.921732, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04745054.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MST השתנה ב +0.12% במהלך השעה האחרונה, -3.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Meridian MST (MST) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Meridian MST הוא $ 900.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MST הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 900.77K.