Merck xStock מחיר היום

מחיר Merck xStock (MRKX) בזמן אמת היום הוא $ 150.33, עם שינוי של 0.43% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MRKX ל USD הוא $ 150.33 לכל MRKX.

Merck xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 265,708, עם היצע במחזור של 1.77K MRKX. ב‑24 השעות האחרונות, MRKX סחר בין $ 145.6 (נמוך) ל $ 154.39 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 156.11, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 94.56.

ביצועים לטווח קצר, MRKX נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +10.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.40K.

Merck xStock (MRKX) מידע שוק

שווי שוק $ 265.71K$ 265.71K $ 265.71K נפח (24 שעות) $ 1.40K$ 1.40K $ 1.40K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 135.25M$ 135.25M $ 135.25M אספקת מחזור 1.77K 1.77K 1.77K אספקה כוללת 899,646.1307522864 899,646.1307522864 899,646.1307522864

שווי השוק הנוכחי של Merck xStock הוא $ 265.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.40K. ההיצע במחזור של MRKX הוא 1.77K, עם היצע כולל של 899646.1307522864. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 135.25M.