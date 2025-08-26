MerchMinter (MRCHR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0.00118031 $ 0.00118031 $ 0.00118031 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0.00118031$ 0.00118031 $ 0.00118031 שיא כל הזמנים $ 0.00122356$ 0.00122356 $ 0.00122356 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.33% שינוי מחיר (1D) -4.11% שינוי מחיר (7D) +6.40% שינוי מחיר (7D) +6.40%

MerchMinter (MRCHR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MRCHR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00118031, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MRCHRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00122356, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MRCHR השתנה ב +1.33% במהלך השעה האחרונה, -4.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MerchMinter (MRCHR) מידע שוק

שווי שוק $ 791.33K$ 791.33K $ 791.33K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 864.21K$ 864.21K $ 864.21K אספקת מחזור 915.67M 915.67M 915.67M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MerchMinter הוא $ 791.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MRCHR הוא 915.67M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 864.21K.