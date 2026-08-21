Meowpin מחיר היום

מחיר Meowpin (MEOWPIN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.14% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MEOWPIN ל USD הוא $ 0 לכל MEOWPIN.

Meowpin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 34,725, עם היצע במחזור של 999.88M MEOWPIN. ב‑24 השעות האחרונות, MEOWPIN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00127197, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MEOWPIN נע ב -3.75% בשעה האחרונה ו -7.84% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Meowpin (MEOWPIN) מידע שוק

שווי שוק $ 34.73K$ 34.73K $ 34.73K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.73K$ 34.73K $ 34.73K אספקת מחזור 999.88M 999.88M 999.88M אספקה כוללת 999,875,239.680572 999,875,239.680572 999,875,239.680572

שווי השוק הנוכחי של Meowpin הוא $ 34.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEOWPIN הוא 999.88M, עם היצע כולל של 999875239.680572. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.73K.