MeowIstanbul מחיר היום

מחיר MeowIstanbul (MEOW) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000228, עם שינוי של 3.39% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MEOW ל USD הוא $ 0.00000228 לכל MEOW.

MeowIstanbul כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 47,415, עם היצע במחזור של 20.82B MEOW. ב‑24 השעות האחרונות, MEOW סחר בין $ 0.00000214 (נמוך) ל $ 0.00000237 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00000695, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000214.

ביצועים לטווח קצר, MEOW נע ב -0.11% בשעה האחרונה ו -22.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MeowIstanbul (MEOW) מידע שוק

שווי שוק $ 47.42K$ 47.42K $ 47.42K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 77.42K$ 77.42K $ 77.42K אספקת מחזור 20.82B 20.82B 20.82B אספקה כוללת 33,997,387,058.433 33,997,387,058.433 33,997,387,058.433

שווי השוק הנוכחי של MeowIstanbul הוא $ 47.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEOW הוא 20.82B, עם היצע כולל של 33997387058.433. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 77.42K.