Meow on Zora מחיר היום

מחיר Meow on Zora (MEOW) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MEOW ל USD הוא $ 0 לכל MEOW.

Meow on Zora כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 36,061, עם היצע במחזור של 982.87M MEOW. ב‑24 השעות האחרונות, MEOW סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MEOW נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Meow on Zora (MEOW) מידע שוק

שווי שוק $ 36.06K$ 36.06K $ 36.06K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 36.69K$ 36.69K $ 36.69K אספקת מחזור 982.87M 982.87M 982.87M אספקה כוללת 982,865,093.3828875 982,865,093.3828875 982,865,093.3828875

שווי השוק הנוכחי של Meow on Zora הוא $ 36.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEOW הוא 982.87M, עם היצע כולל של 982865093.3828875. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.69K.