Mento Swiss Franc מחיר היום

מחיר Mento Swiss Franc (CHFM) בזמן אמת היום הוא $ 1.22, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CHFM ל USD הוא $ 1.22 לכל CHFM.

Mento Swiss Franc כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 86,231, עם היצע במחזור של 70.78K CHFM. ב‑24 השעות האחרונות, CHFM סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.38, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.587826.

ביצועים לטווח קצר, CHFM נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 707.67.

Mento Swiss Franc (CHFM) מידע שוק

שווי שוק $ 86.23K$ 86.23K $ 86.23K נפח (24 שעות) $ 707.67$ 707.67 $ 707.67 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 86.23K$ 86.23K $ 86.23K אספקת מחזור 70.78K 70.78K 70.78K אספקה כוללת 70,915.84991411059 70,915.84991411059 70,915.84991411059

שווי השוק הנוכחי של Mento Swiss Franc הוא $ 86.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 707.67. ההיצע במחזור של CHFM הוא 70.78K, עם היצע כולל של 70915.84991411059. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 86.23K.