Mento South African Rand מחיר היום

מחיר Mento South African Rand (ZARM) בזמן אמת היום הוא $ 0.061794, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ZARM ל USD הוא $ 0.061794 לכל ZARM.

Mento South African Rand כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 50,324, עם היצע במחזור של 814.38K ZARM. ב‑24 השעות האחרונות, ZARM סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.123526, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.02702969.

ביצועים לטווח קצר, ZARM נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.69% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.61.

Mento South African Rand (ZARM) מידע שוק

שווי שוק $ 50.32K$ 50.32K $ 50.32K נפח (24 שעות) $ 1.61$ 1.61 $ 1.61 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 50.32K$ 50.32K $ 50.32K אספקת מחזור 814.38K 814.38K 814.38K אספקה כוללת 814,379.4936947487 814,379.4936947487 814,379.4936947487

שווי השוק הנוכחי של Mento South African Rand הוא $ 50.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.61. ההיצע במחזור של ZARM הוא 814.38K, עם היצע כולל של 814379.4936947487. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.32K.