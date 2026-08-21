Mento Philippine Peso מחיר היום

מחיר Mento Philippine Peso (PHPM) בזמן אמת היום הוא $ 0.0161901, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PHPM ל USD הוא $ 0.0161901 לכל PHPM.

Mento Philippine Peso כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 25,975, עם היצע במחזור של 1.60M PHPM. ב‑24 השעות האחרונות, PHPM סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02810175, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00810846.

ביצועים לטווח קצר, PHPM נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 35.85.

Mento Philippine Peso (PHPM) מידע שוק

שווי שוק $ 25.98K$ 25.98K $ 25.98K נפח (24 שעות) $ 35.85$ 35.85 $ 35.85 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.98K$ 25.98K $ 25.98K אספקת מחזור 1.60M 1.60M 1.60M אספקה כוללת 1,604,389.535864435 1,604,389.535864435 1,604,389.535864435

שווי השוק הנוכחי של Mento Philippine Peso הוא $ 25.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 35.85. ההיצע במחזור של PHPM הוא 1.60M, עם היצע כולל של 1604389.535864435. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.98K.