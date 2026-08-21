Mento Nigerian Naira מחיר היום

מחיר Mento Nigerian Naira (NGNM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NGNM ל USD הוא $ 0 לכל NGNM.

Mento Nigerian Naira כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 56,599, עם היצע במחזור של 77.48M NGNM. ב‑24 השעות האחרונות, NGNM סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NGNM נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 9.94.

Mento Nigerian Naira (NGNM) מידע שוק

שווי שוק $ 56.60K$ 56.60K $ 56.60K נפח (24 שעות) $ 9.94$ 9.94 $ 9.94 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 56.60K$ 56.60K $ 56.60K אספקת מחזור 77.48M 77.48M 77.48M אספקה כוללת 74,032,012.41903967 74,032,012.41903967 74,032,012.41903967

שווי השוק הנוכחי של Mento Nigerian Naira הוא $ 56.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.94. ההיצע במחזור של NGNM הוא 77.48M, עם היצע כולל של 74032012.41903967. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 56.60K.