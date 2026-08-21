Mento Kenyan Shilling מחיר היום

מחיר Mento Kenyan Shilling (KESM) בזמן אמת היום הוא $ 0.00774371, עם שינוי של 0.15% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KESM ל USD הוא $ 0.00774371 לכל KESM.

Mento Kenyan Shilling כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 164,867, עם היצע במחזור של 21.29M KESM. ב‑24 השעות האחרונות, KESM סחר בין $ 0.00772685 (נמוך) ל $ 0.00776207 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00874692, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0036511.

ביצועים לטווח קצר, KESM נע ב -0.02% בשעה האחרונה ו +0.12% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 84.07.

Mento Kenyan Shilling (KESM) מידע שוק

שווי שוק $ 164.87K$ 164.87K $ 164.87K נפח (24 שעות) $ 84.07$ 84.07 $ 84.07 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 164.87K$ 164.87K $ 164.87K אספקת מחזור 21.29M 21.29M 21.29M אספקה כוללת 21,290,976.72519865 21,290,976.72519865 21,290,976.72519865

שווי השוק הנוכחי של Mento Kenyan Shilling הוא $ 164.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 84.07. ההיצע במחזור של KESM הוא 21.29M, עם היצע כולל של 21290976.72519865. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 164.87K.